انقطاع التزود بالماء الشروب بعدّة بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير أنّ عملية توزيع الماء الصالح للشرب ببعض بلديات العاصمة ستعرف انقطاعا لمدّة 24 ساعة.

وأوضح بيان الشركة، أنّ هذا الإنقطاع سيكون يوم الأربعاء 17 جانفي 2018 ابتداء من الرابعة صباحا إلى غاية الخميس في نفس الساعة .

وهذا بسبب أشغال الصيانة على مستوى محطة ضخ المياه في تليملي لإصلاح العمل على خط أنابيب نقل المياه الرئيسية.

وأشار البيان إلى أنّ، الإنقطاع سيمس بلديات وادي قريش، القصبة، وباب الواد.

وأوضحت “سيال”، أنّها ستضع صهاريج للتزويد بصفة أولوية، المؤسّسات العمومية، والصحية خلال فترة الأشغال.