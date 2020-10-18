انقطاع التزود بالماء الشروب على هذه البلديات بالعاصمة غدا

تنهي مصالح ولاية الجزائر، إلى علم كافة سكان المقاطعات الإدارية لبئر مراد رايس، وبوزريعة، وسيدي أمحمد، بأنه سيتم مؤقتا توقيف عملية التزويد بالماء الشروب.

وحسب بيان لولاية، اليوم الأحد، سيتم توقيف التزود بالماء الشروب بهذه المقاطعات الإدارية، مؤقتا، غدا الإثنين، بداية من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية الساعة الثانية زوالا.

وسيمس هذا الإنقطاع في التزود بالماء الشروب، كل أحياء بلدية بئر مراد رايس بإستثناء حي الينابيع.

كما سيمس هذا الإنقطاع كل أحياء بلديات حيدرة والأبيار.

بينما سيكون الإنقطاع جزئيا على بلديات الأبيار وبن عكنون والمرادية.

وأوضح البيان، إن هذا الإنقطاع في التزود بالماء الشروب، سببه القيام بأشغال الصيانة الكهربائية على مستوى محطة بئر مراد رايس.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم إستئناف توفير هذه الخدمة تدريجيا، بداية من الساعة الثالثة زوالا من نفس اليوم.

هذا وستسخر مؤسسة سيال صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، كالمؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.

كما تضع المؤسسة تحت تصرف زبائنها رقم مركز مكتب الإستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594، لإستقبال إستفسارتهم وإنشغالاتهم.