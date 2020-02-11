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انقطاع التزود بالماء الشروب عن خمس بلديات بولاية تيبازة

أخبار الجزائر
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انقطاع التزود بالماء الشروب عن خمس بلديات بولاية تيبازة
بقلم حمزة.ب

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن  انقطاع التزود بالماء الشروب عن خمس بلديات بولاية تيبازة.

وقالت “سيال”  في بيان لها ان  الانقطاع سيكون يوم غد الأربعاء بداية من الساعة 7 صباحا حتى الرابعة مساء.

وأرجعت “سيال” سبب الانقطاع إلى أشغال لإصلاح عطب في قناة رئيسية لنقل المياه.

وقالت ان البلديات المعنية بانقطاع المياه الشروب هي تيبازة والناظور وحجوط ومراد وسيدي راشد.

واعلنت الشركة انها ستسخر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية  كالمؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772559

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