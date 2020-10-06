انقطاع التزود بالماء الشروب في بلديات باب الوادي وسيدي امحمد غدا

أخبار الجزائر
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انقطاع التزود بالماء الشروب في بلديات باب الوادي وسيدي امحمد غدا
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، عن انقطاع التزود بالماء الشروب، بالمقاطعتين الإداريتين لباب الوادي وسيدي أمحمد، غدا الأربعاء.

وحسب بيان للولاية، سيتم توقيف عملية التزويد بالماء الشروب بصفة كلية أو جزئية، يوم غد الأربعاء، من الساعة 18:00 مساءا وإلى غاية الساعة 08:00 صباحا.

وجاء هذا الإنقطاع، بسبب القيام بأشغال الصيانة على مستوى أحد هياكل التخزين.

وأشار البيان، إلى أنه سيستأنف توفير هذه الخدمة تدريجيا بداية من الساعة الثامنة من صبيحة يوم الخميس المقبل وفق البرنامج التالي:

بلدية وادي قريش، بصفة كلية، وبلدية باب الوادي، بصفة جزئية، وبلديةالقصبة، بصفة جزئية، وبلدية الجزائر الوسطى، بصفة جزئية.

هذا وستسخر مؤسسة سيال صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، من المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.

بالإضافة إلى برنامج خاص للتوزيع سيتم وضعه بالتنسيق مع السلطات المعنية.


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