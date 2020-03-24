انقطاع التزود بالماء الشروب في 5 بلديات بالعاصمة غدا

أعلنت شركة “سيال”، تسجيل انقطاع في التزود بالماء الشروب، غدا الأربعاء، على مستوى 5 بلديات بالجزائر العاصمة.

ويأتي ذلك، بعد تسبب تسرب جد هام في أحد القنوات الرئيسية لنقل المياه، في تدفق المياه إلى بعض السكنات الواقعة في طريق العجائب السبع في ولاية الجزائر، حسب بيان للشركة.

وهذا ما استلزم تدخل عاجل لفرق سيال، من أجل القيام بإصلاح هذه القناة.

وتعلم شركة المياه والتطهير للجزائر، زبائنها، عن انقطاع في عملية التزويد بالماء الشروب يوم غد الأربعاء ابتداء من الساعة 08:00 صباحًا إلى غاية 20:00، على مستوى أحياء البلديات التالية:

بلدية واد قريش: حي جنان حسان، وحي 64 مسكن، وحي “مناخ فرنسا”، وحي فونتان فراش، وحي ديار الكهف، وحي طارق بن زياد، وحي السكوطو نادال، والجهة السفلى من فري فالون.

بلدية باب الواد: شارع العقيد لطفي، وشارع رابح بيصاص، وشارع عبد القادر عبدون، وشارع سعيد تواتي.

بلدية القصبة: شارع محمد طالب، الجيش الشعبي الوطني، مستشفى أيت إيدير وشارع الدكتور بن تامي.

بلدية بولوغين: طريق دازي، وشارع آكلي راحم، وأحمد وائل، وشارع مهدي بن تومرت، وشارع أرزقي ياسف.

بلدية الجزائر الوسطى: الإخوة بيليلي، وعبد العزيز موزاوي، والإخوة بن ناصر، وسفنجة، وعين زبوجة، واللؤلؤة، وفرانتز فانون، ومسار العجائب السبعة، ويحي فرادي.

وطريق بويان، و118 شارع كريم بلقاسم، وفندق الأوراسي، وحي العمال، وطريق سيدي براهيم، وطريق أكنوش، ومبنى السكن الجوي.

وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين بالبلديات المتأثرة بهذا الانقطاع، أن عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا خلال ليلة الأربعاء 25 مارس 2020 إلى صبيحة الخميس 26 مارس 2020.

وتسخر الشركة، شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية “المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه”.

وتشكر شركة سيال السكان على تفهمهم وتعتذر من زبائنا الازعاجات الناتجة عن هذه الاشغال الخارجة عن إرادتها.