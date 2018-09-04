انقطاع التزود بالمياه الشروب في أربع بلديات من العاصمة

ستعرف بلديات واد قريش، القصبة الجزائر الوسطى وباب الوادي غدا الأربعاء انقطاعا في التزود بالمياه الشروب.

وحسب بيان لمؤسسة سيال، فإنّ هذا الإنقطاع يأتي بسبب أعمال الصيانة على مستوى محطة الضخ لحي تليملي، حيث ستؤدي إلى أنقطاع الماء.

وحسب ذات البيان فإنّ بلدية وادقريش ستعرف انقطاعا في حي جنان حسان، وحي 64 مسكن ومناخ فرنسا “كليما دو فرانس”.

وحي النافورة الجديدة، ديار الكهف، وحي طارق بن زياد، وحي سكوتو نادال وفري فالون.

وبالنسبة لبلدية باب الواد ، حي الكولونال لطفي،وحي رابح بيسة، وحي عبد القادر عبدون وشارع السعيد تواتي.

وبالنسبة لبلدية القصبة شارع محمد طالب ،ومستشفى آيت إيدير وشارع دكتور بن تامي، ووزارة الدفاع.

أما بلدية الجزائر الوسطى، فتخص حي الإخوة بليلي، عبد العزيز موزاوي، والإخوة بن ناصر وسفينجة،عين زبوجة وفرانس فانون ، حي لابيرليي ، chemin des sept merveilles، chemin Pouyane، ويحيى فرادي، 118 كريم بلقاسم

وفندق الأوراسي ،cité des fonctionnaires، وطريق سيدي ابراهيم وطريق أكنوش، وl’immeuble aérohabitat.

و حسب ذات البيان، فإنّ هذا الإنقطاع سيكون لمدّة 11 ساعة ، من السادسة صباحا إلى غاية الخامسة مساء. وينتظر أن يتمّ استئناف خدمة التزود بالمياه مساء الأربعاء. ووضعت شركة سيال صهاريج للتزود بصفة أولوية للمؤسسات العمومية والصحية خلال فترة الأشغال.