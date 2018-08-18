انقطاع التزود بالمياه الشروب في 3 بلديات بالعاصمة

ستعرف بلديات باش جراح ،جسر قسنطينة، وبوروبة انقطاعا في التزود بالمياه الشروب اليوم السبت 18 أوت 2018.

وحسب بيان لمؤسّسة سيال اليوم السبت ، فإنّه سيتمّ قطع المياه من الساعة الثانية بعد الزوال.

بسبب أشغال الصيانة على مستوى القناة الضخ على مستوى بلدية الحراش.

وسيتم إمداد هذه البلديات بالمياه جزئيا خلال الليل وحتى يوم غد الأحد.

و أعلمت المؤسسة أنّها ستستأنف الإمدادات تدريجيا بعد الإنتهاء من عملية الصيانة.

ستعرف بلديات باش جراح ،جسر قسنطينة، وبوروبة انقطاعا في التزود بالمياه الشروب اليوم السبت 18 أوت 2018.

وحسب بيان لمؤسّسة سيال اليوم السبت ، فإنّه سيتمّ قطع المياه من الساعة الثانية مساءا.

بسبب أشغال الصيانة على مستوى القناة الضخ على مستوى بلدية الحراش.

وسيتم إمداد هذه البلديات بالمياه جزئيا خلال الليل وحتى يوم غد الأحد.

و أعلمت المؤسسة أنّها ستستأنف الإمدادات تدريجيا بعد الإنتهاء من عملية الصيانة.