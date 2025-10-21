انقطاع التزود بالمياه في العاصمة وتيبازة ابتداءً من اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن برمجة الشركة القائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 أشغال على مستوى المحطة ابتداءً من يوم الثلاثاء، ما يترتب عنه تعديل في توزيع المياه على مستوى ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة.

وجاء في بيان للشركة “تعلم شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” زبائنها عن برمجة الشركة القائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر. فوكة 2 أشغال على مستوى المحطة ابتداءً من يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 إلى غاية يوم الخميس 23 أكتوبر 2025. مع توقف كلي للإنتاج خلال مدة الأشغال”.

وأوضح المصدر نفسه، أنه سيترتب عن هذا التوقف تعديل في برنامج التوزيع على مستوى بعض البلديات بولاية الجزائر. على غرار زرالدة، المعالمة، الرحمانية، اسطاوالي، عين البنيان، الحمامات، الشراقة والسويدانية جزئياً.

بالإضافة إلى بعض البلديات بولاية تيبازة: الدواودة، فوكة، بواسماعيل، خميستي، بوهارون وعين تاقورايت.

كما أعلمت “سيال” القاطنين بالبلديات المعنية، أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجياً، بعد إعادة تشغيل المحطة وامتلاء الخزانات الرئيسية يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور