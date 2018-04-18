انقطاع التزويد بالماء الشروب في 4 بلديات بالعاصمة

سيتم قطع التزويد بالمياه الشروب عبر العديد من البلديات في ولاية الجزائر من 23 إلى 24 أفريل الجاري لغرض إنجاز أشغال.

حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمؤسسة المياه والتطهير لولاية الجزائر “سيال”.

وسيمس هذا الاضطراب في توزيع الماء الشروب أحياء عديدة عبر 4 بلديات في العاصمة.

ويتعلق الأمر ببلدية الجزائر الوسطى و وادي قريش و باب الوادي و القصبة .

و أوضح ذات المصدر، أنّ هذا الانقطاع في التموين بالماء الشروب ناجم عن أشغال الربط.

التي ستقوم بها مؤسسة “سيال” على مستوى قناة رئيسية للتوزيع بشارع العين الباردة ببلدية باب الوادي.

و ذلك ابتداءً من يوم الإثنين 23 أفريل 2018 على الساعة الثامنة مساءً إلى غاية يوم 24 أفريل على الساعة الثانية بعد الظهر.

وطمأنت “سيال” المواطنين المشتركين في شبكة التوزيع، بأن خدمة التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا إلى طبيعتها بعد الانتهاء من الأشغال.

و ستحرص مؤسسة “سيال” على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتزويد المؤسسات العمومية والإستشفائية بالمياه.

والتي ستمنح لها الأولوية، وذلك عن طريق تسخير شاحنات ذات صهاريج لضمان خدمة التموين.