انقطاع التزويد بالماء عبر 8 بلديات في تيبازة

ذكرت الشركة الجزائرية للمياه والتطهير “سيال”، عن انقطاع التزويد بالمياه في عدة بلديات تابعة لتيبازة.

وأوضحت “سيال”، أن سبب الإنقطاع هو أشغال التهيئة التي تقوم بها شركة مياه تيبازة المسؤولة عن تشغيل محطة لتخلية المياه بفوكة.

وسيكون انقطاع المياه-حسب ذات المصلحة-، غدا الأربعاء، ابتداء من الساعة الخامسة والنصف صباحا إلى غاية الخامسة والنصف مساء.

وستشهد كل من بلدية القليعة، فوكة، عين تاقورايت، دواودة، شعيبة ،بوسماعيل ، بوهارون وخميستي، انقطاع المياه.

وطمأنت سيال، السكان، أن عودة المياه الصالحة للشرب ستكون، على مراحل، بدءا من ليلة الأربعاء ، إلى الخميس.