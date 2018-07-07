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انقطاع التزويد بالماء في هذه الاحياء بالعاصمة الاثنين المقبل

أخبار الجزائر
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انقطاع التزويد بالماء في هذه الاحياء بالعاصمة الاثنين المقبل
بقلم مصطفى.ق

اعلنت مؤسسة “سيال” عن انقطاع مرتقب للتزويد بالمياه الشروب على مستوى العديد من البلديات بالعاصمة.

حيث ستشرع مديرية الموارد المائية للولاية الاثنين المقبل في اشغال تحويل قناة رئيسية للتوزيع الماء الشروب من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

هذه الأشغال الواقعة ببلدية باش جراح تندرج في اطار مشروع تهيئة وادى اوشايح.

ويتعلق الأمر ببلدية القبة حي البدر، ابريفال، حي 648 مسكن، 886 مسكن، مزرعة ديسكا، حي الجيلالي اليابس.

حي الباهية، حديقة بن عمر، بلدية باش جراح بالكامل، بلدية بوروبة جزئيا وبلدية جسر قسنطينة جزئيا.

وأوضحت مؤسسة سيال أن خدمة التزويد بالماء الشروب ستعود تدريجيا إلى طبيعتها في اليوم نفسه مع بداية السهرة.


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