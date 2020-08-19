انقطاع التزويد بالمياه الشروب على 3 بلديات في العاصمة اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الأربعاء، عن تسجيل انقطاع في التزويد بالمياه الشروب على 3 بلديات في العاصمة.

وكشفت “سيال” في بيان على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، بأن الانقطاع في التزويد بالمياه سببه القيام بأشغال إصلاح قناة رئيسية للتوزيع نحو مرفق التخزين “Tribu” الواقع ببلدية بوزريعة.

وأوضحت “سيال” بأن هذه الأشغال التي بدأت على الساعة الثامنة صباحا وتنتهي على الساعة الرابعة زوالا، ستسبب انقطاعا في عملية التزويد بالمياه على مستوى أحياء 3 بلديات بالعاصمة.

مشيرة بأن أحياء بلدية بوزريعة ستعرف انقطاعا كليا للمياه، فيما ستعرف أحياء بلدية بني مسوس وحي “سيدي الكبير” في بلدية الرايس حميدو، انقطاعا جزئيا في التزويد بالمياه.

وأكدت شركة “سيال” بأنها ستسخّر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولية “المؤسسات العمومية والمستشفيات” بالمياه، وأن عملية التزويد بالمياه ستعود تدريجيا اليوم.