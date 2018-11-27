انقطاع التزويد بالمياه الصالحة للشرب في القبة بالعاصمة

ستعرف بلدية القبة بالعاصمة، انقطاع التزويد بالمياه، اليوم الثلاثاء، بسبب عملية تنظيف لبرج المياه.

وذكرت شركة “سيال”، أن الإنقطاع سيكون يوم الثلاثاء، من الثامنة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

وأضاف بيان من المصلحة، أنّ الأحياء المعنية هي: شارع محمد فلاح، محمد عليلات، أحمد شريفي، بن زادي، الخوارزمي، محمد رابية، بدر الدين رجيمي.

بالإضافة إلى إلى شارع فريد بويش، الأخوة حامية، العربي منصور، حي باق، والطريق الوطني 14 تعاونية لي روجي.

ومستشفى القبة، تعاونية الأمل، الشارع 1 و2، حي لابروفال، شارع عبد الحميد خوجة، الأخوة عبد سلامي.

أما بلدية حسين داي، فالأحياء المعنية هي بن دانون، حي البحر والشمس، وبانوراما، حي علي سعيداني وباتريموان.