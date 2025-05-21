انقطاع التزويد بالمياه في هذه الأحياء

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الأربعاء، عن تسجيل تسرب على مستوى قناة رئيسية للتوزيع. وهذا في إطار أشغال ازدواجية الطريق الولائي رقم 233 على مستوى منطقة بلوطة باسطاوالي.

ويترتب عن هذا العطب -حسب سيال- إنقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى الأحياء التابعة لبلدية إسطاوالي التالية : حي 872 مسكن بن دادة، حوش حجري حوش سيقي، حي 168 مسكن شحات، منطقة النشاطات بلوطة.

وتعلم سيال زبائنها القاطنين في الأحياء المعنية بأنّ عملية التزويد ستستأنف يوم الخميس 22 ماي.

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