انقطاع التزويد بمياه الشرب اليوم مساءً بالشراقة

أعلنت الشركة الوطنية لتوزيع المياه وتطهيرها اليوم الثلاثاء، عن انقطاع التزويد بمياه الشرب ببلدية الشراقة ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً.

وحسب بيان الشركة الصادر اليوم الثلاثاء، سيستمر انقطاع التزويد بالمياه على البلدية ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثامنة صباحا من يوم غد الأربعاء.

وحسب ذات البيان، يعود سبب الإنقطاع الى أشغال استبدال عداد التدفق على أنبوب التوزيع الرئيسي.

كما سيؤدي تعليق الإمداد بالمياه انقطاعها على الأحياء المجاورة لبلدية الشراقة، والمتعلقة بكل من سيدي حسني، الكثبان الرملية، غراند شراقة، بوشاوي 02 و 03، حي سوبرال وحي جعفر سليمان.