انقطاع التيار الكهربائي على 17 بلدية بميلة غدا

أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لميلة، انقطاع التيار الكهربائي يوم غد الجمعة، من الساعة الرابعة فجرا إلى العاشر صباحا.

وحسب بيان سونلغاز ميلة، سيمس انقطاع التيار الكهربائي كل من بلديات فرجيوة ،الرواشد ، تسالة لمطاعي، مينار زارزة ، لعياضي برباس، عين البيضاء أحريش، ترعي باينان ، عميرة أراس، يحي بني قشة ، تسدان حدادة، بوحاتم، بوصلاح، الرواشد، وادي النجاء، زغاية وتيبرقنت.

وترجع أسباب انقطاع التيار الكهربائي، لانطلاق الصيانة على مستوى الخط KV60 الممول لمحول الكهربائي الرئيسي KV30/60 بفرجيوة.