انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة بشكل كامل

انقطع التيار الكهربائي بالمستشفى الإندونيسي في غزة، امسية اليوم، بشكل كامل بسبب نفاد الوقود.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، ان ساعات معدودة تفصلهم عن نفاذ كل ما لديهم من كميات الوقود في غزة.

وأضاف نفس المصدر، أنه لا يمكن بأي شكل تبرير استهداف المشافي والطواقم الطبية والإسعاف في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الصحة في غزة، اليوم، أن ساعات محدودة فقط أمام مجمع الشفاء الطبي لتوقف المولد الاحتياطي ما سيؤدي إلى كارثة صحية.