انقطاع التيار الكهربائي عن كبرى المدن في الأراضي الفلسطينية المحتلة

انقطع التيار الكهربائي، امسية اليوم، عن كبرى المدن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما نقلته وسائل اعلام مختلفة.

وانقطعت الكهرباء منذ ساعات عن مدن حيفا وصفد وتل أبيب وبئر السبع وديمونا وغيرها.

وتداولت بعض المصادر، شكوك بتسبب هجوم سيبراني في انقطاع التيار الكهرباء عن مدن فلسطين المحتلة.

فيما نفت شركة الكهرباء الصهيونية هذا الإحتمال، حيث ادعت إن انقطاع التيار عن مناطق مختلفة في فلسطين المحتلة سببه أعطال فنية، وليس نتيجة هجوم سيبراني.