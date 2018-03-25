انقطاع الكهرباء عن أكثر من 53 ألف عائلة جراء سقوط الموصلات الكهربائية بتزي وزو 

شهدت ولاية تيزي وزوإضطرابات في التزود بالكهرباء حيث مست عدة عائلات بسبب العاصفة التي إجتاحت المنطقة مصحوبة بتساقط الأمطار والثلوج.

وأضح بيان سونلغازللذات الولاية فقد إنقطع التيارالكهربائي منذ أمس السبت عن 53.720 عائلة بعد سقوط الموصلات الكهربائية بسبب الرياح .

وهذا الاضطرابات راجع إلى الرياح القوية تجاوزت سرعتها 70 كلم/الساعة والتي شهدتها المنطقة.

وأيضا تساقط الأمطار والثلوج على المرتفعات التي تفوق علوها عن 1000 متر.

وأضاف البيان، أن مديرية مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز لتيزي وزوشرعت في مخطط تدخل سمح بإصلاح التزويد بالكهرباء ل 20.000منزل.

فيما تتواصل أشغال إصلاح الموصلات الكهربائية لإعادة التيار الكهربائي ل 33.720 منزل ذلك في 14 بلدية في الولاية .

وهي: بوعيد بوخالفة، وبوهينون ووادي فلي، وبني دوالة تيغيلت محمود، ومعاتقة وسوق الاتنين، وسيدي نعمان، وواضية.

إضافة إلى واقون قغران، ومكيرة، وفريكات، وافرحونن قرى آيت حمو وآيت ايدير والي، وعين الحمام، وآيت عيسى.

وكذا ميمون، وفريحة، وآيت يحيى موسى.