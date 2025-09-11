انقطاع الكهرباء في عنابة

أعلنت مؤسسة سونلغاز عن انقطاع في التيار الكهربائي يوم 11 سبتمبر. ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة 15 سا و10 زوالا.

وجاء انقطاع الكهرباء على إثر اشغال صيانة على مستوى الشبكات الكهربائية

أما المناطق المعنية هي كل من بلدية عنابة : جزء من واد فرشة، اعالي سيدي عيسى. واد بوقراط، الكيلومتر الثامن طريق سرايدي. الكيلومتر السادس طريق سرايدي.

واعتذرت المديرية عن هذه الانزعاجات التي قد تترتب. كما وعدت بإنهاء الاشغال في أقرب الآجال.