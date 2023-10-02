انقطاع الكهرباء في مستشفى البويرة.. حقيقة وفاة كل المرضى!
تسبب انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى محمد بوضياف بالبويرة، خلال ساعات متأخرة من ليلة أمس الأحد، في وفاة امرأة بقسم الإنعاش. حسب ما كشف عنه مدير الصحة للولاية كمال شفاي في تصريح للنهار.
كما أوضح مدير الصحة، أن انقطاع التيار راجع إلى شرارة كهربائية في أحد الخزانات. مشيرا إلى أن التدخل السريع جنب المستشفى خسائر كبيرة سواء بشرية أو مادية. في حين، تم اتخاذ كل الإجراءات لتحويل المرضى ووضعهم في مأمن.
وأضاف كمال شفاي، أن المصالح المعنية، قامت بإصلاح العطب في ظرف وجيز. وأنه تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعرفة ملابسات الواقعة.
الحرائق تتلف 18.5 كلم من الخطوط الكهربائية وحرمان الآلاف من الزبائن
وتسببت حرائق الغابات التي نشبت جويلية الماضي، على مستوى كل من مناطق زبربر، معلة، الأخضرية و جباحية. في إتلاف أكثر من 18 كلم من الخطوط الكهربائية الهوائية بين منخفضة ومتوسطة التوتر.
وكإجراءات وقائية وأمنية، إضطرت مديرية التوزيع البويرة لقطع التيار الكهربائي والغاز على 15 ألف منزل على مستوى سبع بلديات. من بينهم 3000 منزل تسببت الحرائق في إتلاف الشبكة الكهربائية الممونة لهم.
وفور إخماد النيران من طرف أعوان الحماية المدنية، تدخل الأعوان مدعمين بالمقاولات المؤسساتية المعتمدة لدى مديرية التوزيع البويرة. للقيام بالأشغال اللازمة المتمثلة في تحديد الأعطاب وإصلاحها و استخلاف الخطوط الكهربائية المتضررة بخطوط كهربائية جديدة.
وبذلك إرجاع التموين بالكهرباء لمساره الطبيعي، حيث بذلوا مجهودات كبيرة في ظروف صعبة جدا في ظل موجة الحر الشديدة. وكذلك كون أن المناطق المتضررة هي مناطق جبلية معروفة بتضاريسها الصعبة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحرائق تسببت في خسائر للزبائن وللمديرية على حد سواء.