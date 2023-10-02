انقطاع الكهرباء في مستشفى البويرة.. حقيقة وفاة كل المرضى!

تسبب انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى محمد بوضياف بالبويرة، خلال ساعات متأخرة من ليلة أمس الأحد، في وفاة امرأة بقسم الإنعاش. حسب ما كشف عنه مدير الصحة للولاية كمال شفاي في تصريح للنهار.

كما أوضح مدير الصحة، أن انقطاع التيار راجع إلى شرارة كهربائية في أحد الخزانات. مشيرا إلى أن التدخل السريع جنب المستشفى خسائر كبيرة سواء بشرية أو مادية. في حين، تم اتخاذ كل الإجراءات لتحويل المرضى ووضعهم في مأمن.

وأضاف كمال شفاي، أن المصالح المعنية، قامت بإصلاح العطب في ظرف وجيز. وأنه تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعرفة ملابسات الواقعة.

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