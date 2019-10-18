انقطاع الكهرباء والاتصالات ونفوق رؤوس الماشية بسبب أمطار طوفانية في إليزي

تسببت الأمطار المتهاطلة، مساء اليوم الجمعة، على مختلف مناطق ولاية إليزي، في انقطاع الكهرباء وخدمات الهاتف والانترنت ونفوق العشرات من رؤوس الاغنام بسبب فيضان الأودية.

في حين انسدت البالوعات على مستوى عدد من أحياء عاصمة الولاية التي تحولت إلى برك مائية جراء الأمطار الطوفانية.

وخلفت التقلبات الجوية المفاجئة التي شهدتها ولاية إليزي، سيولا جارفة وجريانا قويا لمختلف الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه بمنطقة إهرير التابعة لبلدية برج الحواس.

والتي عرفت انقطاع كلي للخدمات الهاتفية والانترنت وخسائر معتبرة في رؤوس الماشية لعدد من المربين قدر عددها ب 30 رأسا بعد أن جرفتها مياه السيول.

كما تسبب هطول الأمطار وبصورة غزيرة في انقطاع التيار الكهربائي بمدينة جانت التي بقى سكانها في الظلام لساعات طويلة.

إضافة إلى تجمع المياه بطرقات وشوارع بعض أحياء عاصمة الولاية إليزي التي تحولت إلى برك مائية بسبب انسداد بالوعات مياه الأمطار.