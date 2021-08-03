انقطاع الماء الشروب على هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال“، اليوم الثلاثاء، عن إنقطاع التزود بالماء الشروب على بلديتين بالعاصمة.

ويأتي ذلك، بسبب قيام الشركة بأشغال إصلاح تسرب على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه، بداية من الساعة 18:00 من اليوم الثلاثاء، وإلى غاية الساعة 19:00 من يوم غد الأربعاء “لمدة 25 ساعة”.

وستسبب هذه الأشغال، في وقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية: منطقة الأرض العائلية ببلدية برج البحري، وحي المحجر وجان بارت ببلدية المرسى.