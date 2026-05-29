انقطاع الماء بهذه المناطق

أعلنت شركة”SEOR”، عن توقف مبرمج لمحطة “الرأس الأبيض” وتغيير ظرفي في برنامج توزيع المياه بالجهة الغربية لوهران.

وجاء في بيان للشركة، اليوم، أنه في إطار برامج الصيانة الدورية للمنشآت الداخلية لمصنع “تحلية مياه البحر الرأس الأبيض”. تمت برمجة توقف كلي للإنتاج على مستوى المحطة، وذلك يوم 01 جوان 2026.

وتأتي هذه الأشغال الدورية بهدف تعزيز فاعلية المحطة، وضمان استمرارية تقديم الخدمة العمومية للمياه بأعلى درجات الجودة. فضلاً عن تحسين ظروف التزويد وتلبية احتياجات المواطنين. خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ذروة الاستهلاك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور