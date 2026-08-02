انقطاع المياه عبر هذه البلديات إلى غاية الأربعاء

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن برمجة شركة “مياه تيبازة” القائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر فوكة 1. أشغال على مستوى المحطة.

وحسب بيان لمؤسسة “سيال”، فإن الأشغال على مستوى المحطة ستكون من يوم الإثنين إلى الأربعاء 05 أوت 2026. ما يستدعي توقيفا جزئيا للمحطة. حيث أن هذه الأشغال سينجر عنها نقص يقدر بحوالي 16% من النسبة الكلية للإنتاج التي ستؤدي لتأخير في برنامج توزيع المياه الشروب.

وسيمس تأخير التوزيع على مستوى بلديات القليعة: القطب الجامعي، دواودة: دواودة البحرية، الشعيبة: وسط المدينة، بواسماعيل: وسط المدينة. خميستي: وسط المدينة، بوهارون: وسط المدينة، عين تاقورايت: وسط المدينة، سيدي راشد: المنطقة العلوية و أحياء كراز، تنتان وشلابي، تيبازة: حي السراحنة.

وأعلنت “سيال” زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بعد نهاية الأشغال و إمتلاء الخزانات الرئيسية.

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