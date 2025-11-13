انقطاع الماء في أحياء بوينان وبوفاريك

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة للمقيمين بأحياء بلديتي بوفاريك وبوعينان عن تذبذب في عملية توزيع الماء الصالح للشرب.

وأشارت الجزائرية للمياه أن انقطاع الماء راجع لتسجيل عطب على مستوى قناة الجر الرابطة بين محطة الضخ الشبلي و محطة تحلية مياه البحر فوكة 2.

كما طمئنت المؤسسة زبائنها أن عملية التوزيع ستعود لنظامها العادي فور الانتهاء من الأشغال.

للإشارة، تشهد أحياء بلديات بوعينان، انقطاع في التزويد بمياه الشرب منذ 11 نوفمبر.

وقدمت المؤسسة اعتذارها عن الازعاج الذي قد يسببه هذا التذبذب.

