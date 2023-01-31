انقطاع الماء في العديد من أحياء العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الثلاثاء، عن وقوع عطب في شبكة المياه الشروب. وهذا على مستوى قناة رئيسية لتوزيع المياه الشروب ببلدية سيدي أمحمد في العاصمة. حيث سيتسبب هذا العطب في وقف عملية التزويد بالماء لمدة 12 ساعة في العديد من أحياء البلديات.

كما أشار بيان شركة “سيال”، إلى أن انقطاع الماء سيمس شوارع بلدية سيدي أمحمد. حيث يتعلق الأمر بكل من شارع عبان رمضان، شارع الحرية. وكذا الشوارع المجاورة، سيدي علي بوزيري، ستراسبورغ، حسين تياح، كاستانيا، الأستاذ بوبي.

في حين، أكدت “سيال” أن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف خلال أمسية يوم الثلاثاء تدريجيا. مقدمة اعتذارها، عن الإزعاجات الناتجة عن هذه الأشغال.

وقدّم وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، في وقت سابق، عرضا حول مدى تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأمين تزويد السكان بالماء الشروب.

وحسب بيان اجتماع الحكومة، فإنه بالنظر للوضع المناخي الحالي الذي يتسم بعجز في تساقط الأمطار، تم اتخاذ تدابير مستعجلة.

وذلك من خلال إعادة تفعيل المخطط الاستعجالي المعتمد. خلال السنتين الماضيتين 2021 و 2022 لضمان استفادة الساكنة من الماء الشروب، بصفة منتظمة خلال السنة الجارية.

كما تندرج هذه التدابير في إطار تنفيذ مخطط العمل الرامي إلى ضمان الأمن المائي على المديين القصير والمتوسط.