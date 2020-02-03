انقطاع الماء في بعض بلديات العاصمة

أعلنت شركة “سيال” للمياه، اليوم الإثنين، عن انقطاع التزويد بالماء الشروب في عدة بلديات بالعاصمة

وأوضحت، الشركة، أن الإنقطاع راجع إلى أشغال صيانة، غدا الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثامنة مساء.

واضافت “سيال”، أن الأشغال ستكون على مستوى بلدية بوزريعة، حيث ستعرف أحيائها انقطاعا في التزويد بالماء.

وأشار بيان الشركة أن المناطق المعنية هي بعض أحياء بوزريعة، وبني مسوس “سيدي يوسف”، ورايس حميدو “سيدي لكبير”.

وذكر البيان ذاته، أن عودة المياه ستكون تدريجية من ليلة الثلاثاء، إلى يوم الأربعاء.