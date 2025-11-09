انقطاع الماء في بلديات البليدة

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، اليوم الأحد، عن انقطاع في التزويد بالمياه الصالحة للشرب في العديد من البلديات.

وأشارت الجزائرية للمياه، إلى أن البلديات المعنية بانقطاع الماء، هي كل من أحياء بلدية بوقرة،

أحياء بلدية حمام ملوان. أحياء الجهة العليا ببلدية اولاد سلامة . أحياء عدل سيدي سرحان ببلدية بوعينان . أحياء تباينات ببلدية الشبلي.

وسيكون التذبذب في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب ابتداءً من اليوم. و هذا راجع للتوقيف الاضطراري للمجمع المائي مقطع لزرق بسبب ارتفاع نسبة تعكر المياه الناتج عن التساقطات المطرية. المسجلة خلال الأيام الأخيرة.