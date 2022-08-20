انقطاع الماء في بلديتين بالعاصمة
أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، اليوم السبت، عن انقطاع التزود بالماء الشروب، غلى مستوى بلديتين بالعاصمة.
وقالت سيال في بيان لها اليوم، أن الانقطاع سيكون الى غاية الساعة 00سا وهذا بسبب إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه.
كما أوضخ البيان أن هذه الأشغال تقام على مستوى الطريق الوطني رقم 63 طريق سحاولة، وستتسبب في تأخير برنامج التوزيع ببلدية بئر خادم، طريق سحاولة 400 مسكن، جنان سفاري2، شارع مزوار عبد القادر.
الى جانب بلدية سحاولة، وسط مدينة السحاولة، حي 1301الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
هذا وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية أنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا عند نهاية الاشغال.
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تذبذب في التزود بالماء بهذه البلديات في العاصمة
كما أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، عن تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء عدة بلديات بالعاصمة.
وحسب بيان للشركة، يأتي هذا التذبذب بسبب القيام بأشغال إصلاح قناة رئيسية للتوزيع، اليوم الأحد بداية من الساعة 09:00 إلى غاية الساعة 22:00.
وتقام هذه الأشغال على مستوى المنشآتر المتواجدة بغابة ديكار في بلدية دالي ابراهيم.
وستتسبب هذه الأشغال في تذبذب عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية:
بلدية دالي إبراهيم، في جنان عشابو، وسط مدينة دالي إبراهيم، واسطاولي الصغرى وشارع 11 ديسمبر.
وبلدية الشراقة، في وسط مدينة الشراقة، وشارع عيسات ايدير، وفيلا 31، وبوشاوي 1،2،3، وحي كالمون، وطريق الكثبان و107 مسكن.
وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين في الأحياء المعنية بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.
هذا ودعت الشركة، زبائنها للتحقق من إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة عند استعادة إمدادات المياه.
وكذا ترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق، بعد إعادة تدفق المياه، لطرد أي هواء قد يكون في قناة الربط.
كما تعتذر شركة سيال من زبائنها عن الازعاجات الناتجة عن هذه الأشغال.
وتضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم.
كما تضع سيال البريد الإلكتروني للمركز: [email protected] لاستقبال انشغالات المواطنين.