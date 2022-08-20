انقطاع الماء في بلديتين بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، اليوم السبت، عن انقطاع التزود بالماء الشروب، غلى مستوى بلديتين بالعاصمة.

وقالت سيال في بيان لها اليوم، أن الانقطاع سيكون الى غاية الساعة 00سا وهذا بسبب إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه.

كما أوضخ البيان أن هذه الأشغال تقام على مستوى الطريق الوطني رقم 63 طريق سحاولة، وستتسبب في تأخير برنامج التوزيع ببلدية بئر خادم، طريق سحاولة 400 مسكن، جنان سفاري2، شارع مزوار عبد القادر.

الى جانب بلدية سحاولة، وسط مدينة السحاولة، حي 1301الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

هذا وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية أنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا عند نهاية الاشغال.

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