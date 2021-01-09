انقطاع الماء في هذه البلديات بداية من الأحد

أعلنت الشركة الوطنية للمياه والتطهير “سيال”، اليوم السبت، عن انقطاع الماء الشروب، على مستوى بلدية الحراش وضواحيها في العاصمة.

وأوضحت شركة سيال، أن انقطاع الماء سيكون في كل من بلدية وادي سمار “كليا”، وبلدية الحراش “المنظر الجميل، حي أرماف، بلفور”.

وأضافت الشركة،أنها ستقوم بداية من الساعة السادسة مساء يوم الأحد،إلى العاشرة صباحا من الاثنين،بأشغال الصيانة على مستوى قناة رئيسية للتوزيع.

ودعت سيال المواطنين إلى التحقق من إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة عند استعادة إمدادات المياه.

كما طالبت الشركة، بعد إعادة ملء المياه، بترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لطرد أي هواء.

وأكدت الشركة، أن العملية التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا.