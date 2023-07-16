انقطاع الماء في هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن انقطاع الماء الصالح للشرب. وهذا أشغال تحويل مسار قناة رئيسية لتحويل المياه الشروب ذات قطر 700 مم من طرف مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر.

كما أشار بيان شركة “سيال”، ان انقطاع الماء سيكون بداية من صبيحة يوم الأحد. على 9:00 صباحا إلى غاية يوم الاثنين الساعة 19:00 مساء .

وتقام هذه الأشغال على مستوى بلدية درارية وستسبب في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب. وهذا في كل من بلديات درارية “كليا”، السحاولة (جزئيا)، حي الروايس حي الرميلة وحي بلمرج. بلدية العاشور “كليا”، دالي براهيم “جزئيا” عين الله، السويدانية “كليا”. أولاد فايت “كليا”، الشراقة “جزئيا”، بوشاوي وسط.

وافادت سيال أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد سيتم تدريجيا بداية من يوم الاثنين مساءا. وهذا بعد امتلاء الخزانات الرئيسية.