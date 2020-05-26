انقطاع الماء في هذه المناطق!

أعلنت شركة “سيال”، أن بعض مناطق ولاية تيبازة ستشهد انقطاع في التزويد بماء الشرب.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي في إطار مشروع تقوية التزويد بالمياه الشروب لمناطق: فرقاش، سيدي بوفاضل، برج الأربعاء.

بالإضافة إلى الإخوة عبد الرحمان، بومدين 1 و2، التابعة لبلدية حجوط.

وستقوم مديرية الموارد المائية لولاية تيبازة يوم الأربعاء، بأشغال ربط قناة جديدة للتوزيع.

وستسبب الأشغال تذبذبا في عملية التزويد بالمياه الشروب ستمس الزبائن القاطنين بحي الغربي وحي عدل ببلدية تيبازة.

وتسخر شركة “سيال” شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه).

تؤكد “سيال” أنّ عودة خدمة التزويد بالمياه الشروب سيتم بصفة تدريجية عند نهاية الأشغال.