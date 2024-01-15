انقطاع الماء في 21 بلدية بداية من اليوم

أعلنت مؤسسة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، أنّ تذبذبا في توزيع المياه سيطال ما لا يقلّ عن 21 بلدية بولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة. وهذا بسبب أشغال الصيانة الدورية المبرمجة، اليوم الاثنين، بمحطة تحلية المياه البحر في منطقة فوكة “تيبازة”.

كما جاء في بيان “سيال” أنّ شركة مياه تيبازة المسؤولة عن تسيير محطة تحلية مياه البحر بفوكة ستباشر أشغال صيانة دورية ابتداء من الاثنين إلى غاية الخميس المقبل.

وأضاف البيان أنّ أشغال الصيانة المبرمجة ستتسبب في تعديل برنامج التوزيع بعدد من بلديات ولاية الجزائر العاصمة. وعدداً آخر من بلديات ولاية تيبازة. مشيراً إلى أنّ العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجياً بعد استئناف الإنتاج على مستوى المحطة وامتلاء الخزانات الرئيسية.

ففي ولاية الجزائر العاصمة سيمس هذا التذبذب كل من المدينة الجديدة سيدي عبد الله، زرالدة، المعالمة، سطاوالي، عين البنيان. الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان و بوشاوي البحري)، السويدانية، حي بلوطة و الحمامات.

أما بولاية تيبازة، فسيعرف برنامج التوزيع تذبذباً بكل من بلديات تيبازة، الحطاطبة، بوسماعيل، القليعة، الدواودة، فوكة، الشعيبة. عين تاقورايت، بوهارون، خميستي وسيدي راشد.