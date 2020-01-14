انقطاع الماء في 38 منطقة بالعاصمة

أعلنت شركة “سيال”، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع الماء الشروب، غدا الأربعاء، في 5 بلديات من العاصمة.

وأوضح بيان من الشركة، أنّ سبب الانقطاع راجع إلى أشغال صيانة على مستوى منطقة “تليملي” بالعاصمة، من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساءً.

وأضاف البيان، أن الانقطاع سيمس منطقة واد قريش، كل من حي جنان حسان، حي 64 مسكن، مناخ فرنسا، شارع فونتان فراش.

بالإضافة إلى شارع ديار الكهف، وطارق ابن زياد، وسكوطو، وفري فالون.

وستعرف بعض أحياء باب الواد أيضا انقطاع الماء، حيث يتعلق الأمر بالكولونال لطفي، رابح بيساس، عبد القادر عبدون وسعيد التواتي.

أما بلدية القصبة،فذكر البيان أن المناطق المعنية، هي كل من محمد طالب، مستشفى عيسات ايدير وشارع الدكتور بن تامي.

وبلدية الجزائر الوسطى، الإخوة بليلي، عبد العزيز مزاوي، الإخوة بن ناصر، سفنجة، عين زبوجة، فرانس فانون، وطريق العجائب السبعة.

بالإضافة إلى يحيى فراجي، بويان، 118 كريم بلقاسم، فندق الأوراسي، سيدي براهيم، اكنوش.

وتابع البيان أن بلدية بولوغين هي الأخرى معنية بالانقطاع، وخص الذكر شارع مهدي بن تومارت، ارزقي يوسف.

بالإضافة إلى محمد بيهي، أكلي رحيم،الإخوان سافا، وطريق دازاي.

وحسب ذات البيان، فإن عودة المياه ستكون تدريجيا بعد الانتهاء من الأشغال.