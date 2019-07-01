انقطاع المياه ببلديات الجهة الشرقية للعاصمة بداية من يوم غد

ستشهد بعض بلديات الجهة الشرقية للعاصمة إنقطاعا في التزود بالمياه الشروب بداية من ليلة الثلاثاء.

وحسبما أعلنته مؤسسة سيال في بيان لها اليوم الإثنين، فإن الإنقطاع يأتي في إطار تحسين نوعية المياه.

حيث سيقوم الديوان الوطني للتطهير ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء من الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا بأشغال تركيب أجزاء الهيدروميكانيك على مستوى الانبوب الرئيسي للتوزيع.

الاشغال ستكون على مستوى خزان شابو بحي درقانة في بلدية برج الكيفان .

مضيفا أنم إنقطاع المياه الشروب سيكون على مستوى بلدية برج الكيفان بحي درقانة وبلدية برج البحري بحي 1012 شابو.

كما أن عودة المياه إلى الحنفيات ستكون يوم الأربعاء.