انقطاع المياه ببلديات العاصمة يوم الثلاثاء المقبل

ستشهد بعض بلديات الجزائر العاصمة إنقطاعا في التزوّد بالمياه الشروب بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وحسبما أفاد به بيان لمؤسسة “سيال” فإن الإنقطاع سببه كثرة التسربات على مستوى القنوات الرئيسية لتوزيع المياه.

وللحد من خسائر المادية لشبكة التوزيع سوف تستمر سيال يوم الثلاثاء 2 جويلية من الساعة 1 صباحا إلى 8 مساء.

لإصلاح العديد من التسربات على مستوى القنوات الرئيسية لتوزيع المياه على مستوى حي مالكي ببلدية بن عكنون.

حيث سيمس الإنقطاع بلدية الأبيار بالكامل، وبلدية بن عكنون على مستوى شارع دودو مختار.

بلدية حيدرة على مستوى حي قدوش عبد القادر، وحي 200 مسكن جنان ماليك.

بلدية بئر مراد رايس على مستوى منطقة النشاط سعيد حمدين، لوتيسمون زروق، طريق تقصراين.