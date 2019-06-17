انقطاع المياه ببلديات تيبازة مؤقتا لغلق محطة تحلية المياه بفوكة

أعلنت شركة المياه بولاية تيبازة، عن توقف محطة تحلية المياه بفوكة، اليوم الإثنين، لمدة 12 ساعة بداية من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساءً.

وحسب بيان، لشركة المياه لتيبازة، توقف المحطة جاء للقيام بمعايرة عداد تدفق المياه، و سيؤدي هذا التوقيف إلى حدوث اضطراب، قوي

سيؤثر على تزويد بلدية سيدي راشد ، فوكة، قليعة، دواودة ، وبوهارون وخميستي، عين تاقورايت، بوسماعيل، شعيبة.

كما طمأنت شركة المياه “سيال”، زبائنها أنّ إمدادات بمياه الشرب سيعود تدريجيا بداية من الغد.

كما أعلنت الشركة ، عن توفير الصهاريج لضمان الاستخدامات ذات الأولوية (مراكز الفحص والمرافق العامة والمستشفيات).