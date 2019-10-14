انقطاع المياه بعدد من بلديات العاصمة اليوم

أعلنت مؤسسة سيال عن انقطاع المياه الشروب على مستوى بعض بلديات العاصمة اليوم الإثنين.

وأفاد بيان لمؤسسة سيال، أن سبب انقطاع المياه هو أشغال تهيئة القناة الرئيسية للإنتاج.

وأضاف البيان، أن انقطاع المياه الشروب سيكون بداية من الواحدة بعد الزوال إلى غاية السادسة مساء.

وسيمس إنقطاع المياه أحياء بلدية حيدرة بالكامل.

وكذا بلدية بئر مراد رايس على مستوى حي عدل، سعيد حمدين، لاكونكورد، وحي 170 سكن، حي 108 سكن، وحي سيدي يحي.

وأشار البيان إلى أن المياه ستعود الى الحنفيات بعد الانتهاء من الاشغال على السادسة مساء.