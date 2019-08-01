انقطاع المياه بـ 4 بلديات غرب العاصمة اليوم الخميس

أعلنت شركة “سيال”، عن انقطاع في التزويد بالمياه الشروب اليوم الخميس، على مستوى 4 بلديات غرب العاصمة .

وحسب بيان للشركة، الانقطاع سيمس بلدية الدويرة وبلدية تسالة المرجة وذلك بحي 1310 مسكن و934 مسكن.

بالإضافة إلى بلدية بئر توتة أين سيمس الانقطاع كل من حي سي لخضر وسيدي محمد ،بلدية أولاد شبل، بحي شبايبية ومحمدية.

واضاف المصدر أنّ ، الانقطاع سيدوم من الساعة 9 صباحا إلى 4 عصرا من اليوم الخميس .

وعن سبب الانقطاع أوضح بيان “سيال”، بأنه يعود لأشغال استبدال الجزء الهيروميكانيكي في خزان التوزيع الرئيسي.