انقطاع المياه بـ 8 بلديات بالعاصمة اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال”، أن 8 بلديات بالعاصمة ستعرف إنقطاعا في التزود بالمياه الشروب اليوم الإثنين.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، أن سبب الإنقطاع يرجع إلى أشغال مهمة ستباشرها على شبكة المياه بدءا من اليوم الاثنين على الساعة الثامنة صباحا.

وأضاف البيان، أن الإنقطاع سيمس بلدية بوزريعة، وبن عكنون على مستوى الطريق الوطني رقم 11″أسفودال” مصطفى خالف.

بالإضافة إلى بلديات بني مسوس، دالي براهيم، شراقة، بولوغين على مستوى حي الزغارة.

ناهيك عن بلديات رايس حميدو على مستوى سيدي لكبير، والأبيار على مستوى موندور وجي صولاي.

وأشارت المؤسسة، إلى أن إعادة التزويد بالماء ستتم تدريجيا بدءا من يوم الأربعاء المقبل.