انقطاع المياه عبر هذه الأحياء بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تسجيل تأخير برنامج التزويد بالمياه الشروب على مستوى عدة أحياء ببلدية عين البنيان بولاية الجزائر.

وجاء في بيان للشركة “تعلم شركة المياه والتطهير للجزائر - سيال – زبائنها عن تسجيلها لتسرب هام. على مستوى قناة رئيسية للتوزيع بقطر 250 ملم، اليوم الأربعاء 10 جوان 2026، على مستوى بلدية عين البنيان”.

وسينتج عن أشغال إصلاح هذا التسرب تأخير في برنامج التزويد بالمياه الشروب على مستوى عدة أحياء ببلدية عين البنيان وهي وسط مدينة عين البنيان، حي كوبيماد، حي 1600 مسكن، حي عدل 769 مسكن، حي 600 مسكن المظر الجميل، حي 800 مسكن ترقوي حر، حي الجميلة وطريق ميناء الجميلة.

هذا وأعلنت “سیال” زبائنها القاطنين بالأحياء المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد سيتم تدريجيا بعد انتهاء أشغال إصلاح التسرب.

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