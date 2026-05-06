انقطاع المياه عبر هذه الأحياء بالعاصمة

بقلم عايدة.ع
أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تسجيل عطب تقني على مستوى محطة الضخ ببلدية سيدي موسى اليوم الأربعاء، ما يترتب عنه انقطاع المياه على مستوى بعض الأحياء ببلدية سيدي موسى بالعاصمة.

وأوضحت الشركة أن أشغال إصلاح العطب قائمة وسينتج عنها تعديل في برنامج التوزيع على مستوى أحياء. ببلدية سيدي موسى وهي أولاد علال، بوقرة 1، الهواورة و حي 300 مسكن.

كما أعلمت “سيال” زبائنها القاطنين في الأحياء المعنية أن العودة لبرنامج التوزيع المعتاد. ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.

