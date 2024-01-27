انقطاع المياه عبر 9 بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر” سيال” عن تم تسجيل عطب على مستوى قناة جر المياه بحجم 1100 ملم اليوم السبت، حيث ستتسبب أشغال إصلاح القناة في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى عدة بلديات بالعاصمة.

وأوضح بيان للشركة، أن هذه الأشغال ستسبب في انقطاع التزود بالمياه بكل من بلديات بن عكنون، بوزريعة، بني مسوس. بولوغين ( زغارة) ، رايس حميدو ( سيدي لكبير )، واد قريش ( بوفريزي )، الأبيار (فيصولاي).

كما سيتم تسجيل بعض التذبذبات في عملية التزويد بالماء الشروب على مستوى بلديات شراقة ودالي إبراهيم، حسب ذات المصدر.

وأكدت سيال أنه سيتم وضع نظام خاص للتزويد بالمياه الشروب عن طريق الصهاريج، وهذا لتموين المؤسسات ذات الأولوية (المستشفيات والمؤسسات العمومية).

وستستأنف عملية التزويد بالمياه الشروب بالمناطق المعنية تدريجيا بعد نهاية الأشغال.

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