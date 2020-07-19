انقطاع المياه على بلديتي شرشال وسيدي غيلاس بسبب أشغال صيانة

أخبار الجزائر
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انقطاع المياه على بلديتي شرشال وسيدي غيلاس بسبب أشغال صيانة
بقلم نسرين محفوف

تشرع شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، غد  الاثنين، ابتداء من الساعة 7 صباحًا إلى غاية السادسة مساءاَ، في القيام بأشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه حديد بقطر 500 ملم.

وحسب بيان “سيال” ستتسبب هذه الاشغال في وقف في عملية توزيع المياه الشروب على مستوى بلديتي شرشال وسيدي غيلاس.

وتؤكد سيال لزبائنها أن عملية التزويد بالمياه الشروب في البلديات المتأثرة بهذا التوقف ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.

وتسخر شركة سيال شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.


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