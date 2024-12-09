انقطاع المياه على مستوى عدة بلديات بتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الإثنين، عن تسجيل توقف في الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر لفوكة، مايتسبب في تذبذبات و تأخير في عملية التوزيع على مستوى عدة بلديات بتيبازة.

وأوضحت “سيال” في بيان لها، أن التوقف في الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر لفوكة. راجع لإرتفاع درجة تعكر مياه البحر (Turbidité). ما سينجر عن هذا التوقف تذبذبات و تأخير في عملية التوزيع اليوم الإثنين 09 ديسمبر 2024. على مستوى بلديات القليعة، فوكة، الدواودة، الشعيبة، الحطاطبة، بواسماعيل، خميستي، بوهارون، عين تقورايت و سيدي راشد.

كما أكدت سيال لزبائنها أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا و بصفة عادية، على مستوى البلديات المعنية. بعد إستئناف الإنتاج على مستوى المحطة وإمتلاء الخزانات الرئيسية.