انقطاع المياه في هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن القيام بأشغال تحويل مسار قناة لتحويل المياه الشروب. وهذا يوم السبت بداية من الساعة 14:00 حتى الساعة 14:00 من يوم غد الأحد.

كما أشار بيان “سيال” إلى أن تحويل مسار قناة المياه، يدخل في إطار أشغال إنجاز الطريق الاجتنابي لبلدية العاشور. حيث ستتسبب هذه الأشغال في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب عن بعض البلديات.

على غرار بلدية أولاد فايت “كليا”، وبلدية سويدانية، جزء كبير باستثناء منطقة بلوطة، وبلدية الشراقة، بمنطقة بوشاوي وسط.

في حين، أكدت “سيال” عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا أمسية الأحد إلى الاثنين.

ودرست الحكومة خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية الـمياه وتنظيمها وسيرها.

ويأتي مشروع هذا النص تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الـموارد الـمائية غير التقليدية.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإنّ إنشاء هذه الوكالة من شأنه تعزيز. وتنسيق الآليات الوطنية الـمخصصة لتطوير نشاط تحلية ماء البحر.

وأوضح ذات المصدر، بأن هذه الوكالة ستتولى، لاسيما، مهام إنجاز محطات تحلية ماء البحر وتسييرها وصيانتها، والإشراف على الدراسات الاستراتيجية في مجال تحلية الـمياه ووضع الماء المنتجة على مستوى محطات تحلية ماء البحر، تحت تصرف الهياكل الـمكلفة بتوزيع الـمياه.