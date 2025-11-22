انقطاع المياه في 12 بلدية بتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم السبت، أن الشركة المسيرة لمحطة تحلية مياه البحر “فوكة1” بتيبازة أوقفت عملية إنتاج المياه مؤقتا لأسباب تقنية.

وأوضحت الشركة أن هذا التوقف سيتسبب في تأخير عملية التوزيع اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 على مستوى بلديات القليعة، فوكة، الدواودة، الشعيبة، الحطاطبة، بواسماعيل، خميستي، بوهارون، عين تقورايت، سيدي راشد، تيبازة وحجوط.

كما أعلمت سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا و بصفة عادية، بعد استئناف الإنتاج على مستوى المحطة وامتلاء الخزانات الرئيسية.

