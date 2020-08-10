انقطاع المياه لمدة 24 ساعة بـ6 بلديات في العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر، “سيال”، اليوم الاثنين، عن انقطاع توزيع المياه، في 7 بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان الشركة يتعلق الأمر بكل من بلديات درارية، العاشور، أولاد فايت، سويدانية، شراقة، دالي ابراهيم.

وأوضحت الشركة أن المياه ستنقطع ابتداء من منتصف نهار اليوم الاثنين، إلى غاية منتصف نهار غد الثلاثاء.

ويرجع انقطاع المياه الى أشغال تصليح تسرب المياه، على مستوى درارية.

وأشارت سيال أنه تم التبليغ عن هذا التسرب منذ شهر، وتم تصليحه سريعا خاصة وأنه تزامن مع عيد الأضحى.

ولتجنب تكرار مثل هذه الانقطاعات، ستقوم سيال بتصليح تسربين بكل من المعالمة ودالي ابراهيم.