انقطاع خدمة الانترنت والهاتف بباتنة

أعلنت اتصالات الجزائر، في بيان لها، أمسية اليوم الأربعاء انقطاع خدمة الانترنت والهاتف بمدينة باتنة.

وقالت اتصالات الجزائر، إن فرقها التقنية إكتشفت وجود عمل تخريبي تسبب في قطع كابل، وتعمل على استعادة الوضع في أسرع وقت ممكن، مقدمةً اعتذاراتها لزبائننا عن هذا الإزعاج الخارج عن نطاقها .

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أوقفت مصالح الأمن بولاية باتنة شخص يمتهن صفة طبيب الاسنان بدون رخصة مستغلا في ذلك مسكنه كمخبر لترميم وتركيب الاسنان.

العملية تمت على مستوى حي الإخوة لمباركية بذات الولاية أين كان المشتبه فيه يسقبل زبائنه بصفته طبيبا للأسنان.

كما مكنت العملية من حجز مواد ومعدات كان يستعملها المشتبه فيه متمثلة في كرسي طبي، 02.65 كلغ من مادة الشمع الأحمر. بالإضافة إلى مجموعة أدوات يدوية ونماذج وأطقم أسنان، آلتين تستخدمان في تحضير مادة الجبس مع قوالب مختلفة الأحجام. وكذا 40 حقنة تخدير موضعي، مجموعة أسنان غير مستعملة مثبتة بمادة الشمع، لوحة إشهارية للعيادة ومجموعة من الأكياس تحتوي على مواد طبية مختلفة ومعدات أخرى.

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