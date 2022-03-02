انقطاع خدمة الانترنت والهاتف بباتنة
أعلنت اتصالات الجزائر، في بيان لها، أمسية اليوم الأربعاء انقطاع خدمة الانترنت والهاتف بمدينة باتنة.
وقالت اتصالات الجزائر، إن فرقها التقنية إكتشفت وجود عمل تخريبي تسبب في قطع كابل، وتعمل على استعادة الوضع في أسرع وقت ممكن، مقدمةً اعتذاراتها لزبائننا عن هذا الإزعاج الخارج عن نطاقها .
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أوقفت مصالح الأمن بولاية باتنة شخص يمتهن صفة طبيب الاسنان بدون رخصة مستغلا في ذلك مسكنه كمخبر لترميم وتركيب الاسنان.
العملية تمت على مستوى حي الإخوة لمباركية بذات الولاية أين كان المشتبه فيه يسقبل زبائنه بصفته طبيبا للأسنان.
كما مكنت العملية من حجز مواد ومعدات كان يستعملها المشتبه فيه متمثلة في كرسي طبي، 02.65 كلغ من مادة الشمع الأحمر. بالإضافة إلى مجموعة أدوات يدوية ونماذج وأطقم أسنان، آلتين تستخدمان في تحضير مادة الجبس مع قوالب مختلفة الأحجام. وكذا 40 حقنة تخدير موضعي، مجموعة أسنان غير مستعملة مثبتة بمادة الشمع، لوحة إشهارية للعيادة ومجموعة من الأكياس تحتوي على مواد طبية مختلفة ومعدات أخرى.
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انتقلت إلى رحمة الله، البروفسور فتيحة بلحادري، طبيبة قسم أمراض الدم بمركز CPMC بالجزائر العاصمة.
الفقيدة تبلغ من العمر 46 عامًا، ومكثت لمدة شهر في المستشفى بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
وقد أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 263828 إصابة.
كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6797، بعد تسجيل 10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا وتماثل 155 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 176673. فيما يتواجد 18 مريضا بمصلحة العناية المركزة.
للتذكير، سجلت الجزائر أمس السبت 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن. وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
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